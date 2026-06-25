2026年6月23日（日本時間）、首都ブリュッセルの王宮前で国賓として歓迎式典に臨まれた天皇皇后両陛下。広場周辺には大勢の地元市民や観光客などが集まった。【写真】雅子さまの歓迎式典でのエレガントコーデを見る。ほか、晩さん会でお召しになったレースが美しいドレス姿など両陛下はフィリップ国王夫妻と王宮の門の前で記念写真を撮影された。歓迎式典で雅子さまは、光沢感のある薄紫色のセットアップに同色の帽子を合わせ