台風8号とこのあと関東に近づく台風7号の2つの台風の今後の進路です。台風8号は現在、関東に最接近中で、このあと昼ごろには東へ抜けていきます。一方、台風7号はこのあとも北上を続けて27日の夕方から夜には東海から関東に接近します。台風7号の影響で近畿、東海地方ではこれから昼過ぎにかけて活発な雨雲がかかり、関東甲信地方では昼過ぎから夕方ごろにかけて、大雨になる恐れがあります。予想される雨量は、いずれも多いところ