大阪府守口市で、小学6年生の男子児童に車を衝突させ、殺害しようとしたとして、44歳の男が逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、滝本洋平容疑者（44）です。警察によりますと、滝本容疑者は3日午後、守口市の路上で、自転車に乗っていた小学6年生（11）の男子児童に車を衝突させ、殺害しようとした疑いが持たれています。男子児童は全治2週間のけがをしました。現場は幅の狭い生活道路で、当時、4人の小学生が自転車