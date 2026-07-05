おととい、大阪府守口市で自転車の男子児童を車ではねて殺害しようとしたとして男が逮捕された事件で、現場の防犯カメラに自転車を車が追いかける映像が残されていました。画面左から複数の自転車がやってきます。その直後、画面左から白い車がバックで追いかけています。きょう送検された住居不詳で建設作業員の滝本洋平容疑者（44）は、おととい午後6時すぎ、守口市の路上で小学6年の男子児童（11）を車ではねて、頭に全治2週間