３日、大阪府守口市で自転車の男子児童を車ではねて殺害しようしたとして男が逮捕された事件。 現場近くの防犯カメラに、自転車を車が追いかける映像が残されていました。 画面左から複数の自転車がやってきます。その直後、画面左から白い車がバックで追いかけています。 殺人未遂の疑いで５日に送検された、住居不詳で建設作業員の滝本洋平容疑者（４４）は３日午後６時すぎ、守口市の路上で小学６年の男子児童（１１）を車で