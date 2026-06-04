普通の家庭用PCで数秒以内にサーバーをダウンさせられるDoS攻撃手法をセキュリティ研究者が発見しました。Codex Discovered a Hidden HTTP/2 Bomb - Califhttps://blog.calif.io/p/codex-discovered-a-hidden-http2-bombNew 'HTTP/2 Bomb' DoS attack crashes web servers in under a minutehttps://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-http-2-bomb-dos-attack-crashes-web-servers-in-under-a-minute/今回発見された攻撃