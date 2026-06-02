九州南部に最接近している台風6号。福岡・佐賀でも警戒が強まっています。ただ、福岡県内のホームセンターでは、台風シーズンに欠かせない商品にまで中東情勢悪化の影響が出ています。 6月2日、いま鹿児島本土に最接近している台風6号。最大瞬間風速は、鹿児島県奄美大島古仁屋で34.4メートル、種子島で32メートルと非常に強い風となりました。2日午後、強風域に入った福岡県内では。■八木菜