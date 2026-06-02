タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリーオモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が6月2日、放送されます。今回は、茨城県ひたちなか市にある食事処が登場します。【画像】このボリュームで2420円は安い！コースのような豪華さのメニューをもっと見る！同店では、県のブランド牛「常陸牛」で最高級A5ランクのうちもものブロック肉などを使用。ブロック肉をカットし