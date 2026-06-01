1948年にイタリアのエミリア・ロマーニャ州で設立されたSMEG（スメッグ）。1950年代のレトロなデザインを取り入れたカラフルで丸みのある冷蔵庫や小型家電（トースターやケトルなど）が人気を集める、世界的な総合キッチン家電メーカーだ。品質やデザイン性の高さから、「メイド・イン・イタリー」を代表するブランドとしても広く知られている。そんなSMEGの日本初となるフラッグシップショールームが東京都港区にオープンし、グラ