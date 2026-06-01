大谷を大事に……5月27日（現地時間）、ドジャース・大谷翔平（31）が投打の二刀流で出場し、コロラド・ロッキーズの菅野智之（36）から9号アーチを放った。しかし、前日の同カードに、「1番・DH」で出場した大谷は、4回にまわってきた第3打席でデッドボールを食らい、途中交代している。翌日の出場が危ぶまれ、試合後はデーブ・ロバーツ監督（54）も厳しい表情を見せていた。現地記者がそのときの様子をこう説明する。「ゲーム