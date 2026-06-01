山陽小野田市の海岸で5月29日、地元の小学生が砂の造形＝サンドアートに挑戦しました。山陽小野田市のきららビーチ焼野でサンドアートの制作をしたのは近くにある本山小学校の全校児童です。海の学習として長年行われている伝統行事で、ことしは1年生から6年生まで94人が10班に分かれて、きょうまで構想を練ってきたサンドアートに挑戦しました。子どもたちは、砂浜の砂だけでなく海岸に打ち上げられてい