＜MF・中村敬斗＞▪︎所属チームなしから “縁” で滑り込み「敬斗が小6のときに、当時、養和にいた選手から『地元でチームを探しているコがいて見てもらえませんか』と相談されて、練習に呼んだのがきっかけです。スカウトではありません。第一印象は、線が細くて笑顔がかわいい少年でした」日本代表の攻撃の軸・中村敬斗（25・Sランス所属）が中学1年から5年間所属した、東京・巣鴨にある三菱養和サッカースクール