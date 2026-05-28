「BASEGATE横浜関内を徹底調査！」横浜の関内駅の目の前に今年3月にオープンした、「BASEGATE横浜関内」の情報を徹底的に掘り下げてご紹介！＜出演者＞・横山裕（SUPER EIGHT）・高橋真麻・柳原可奈子＜今回訪れた場所＞BASEGATE横浜関内＜ご紹介した店舗＞■スタジアム横バル街▼ベトナム屋台チャオメン・バンカンクア1,375円・バンカンガー1,375円▼てんばるF・初夏の天ぷら膳2,300円（ランチ10食限定）・てんばるセット