イラスト：飯田ともき 5月18日（月）から5月25日（月）まで実施したアンケート、「バイクで撮影に行ってみたい？」の回答編です。 var pie = new d3pie("pieChart_0",{ "header": { "title": { "text": "バイクで撮影に行ってみたい？", "fontSize": 18, "font": "open sans"