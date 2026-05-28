イラスト：飯田ともき

5月18日（月）から5月25日（月）まで実施したアンケート、「バイクで撮影に行ってみたい？」の回答編です。

選択項目 投票数 行ってみたい 127 経験あり 185 興味がない 167 合計 479

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お寄せいただいたコメントを一部抜粋して掲載します。

経験あり

行ってみたい

興味がない

そもそも趣味としてバイクが先で写真撮影が後から付いてきた。バイク移動でもマイクロフォーサーズはいいぞ。 バイクの開放感が感性を刺激する 日常の足がカブなので自然と 趣味がフィルムカメラとバイクなので。 花火大会のときにすぐ近くまで行けるのは便利。 撮影するための足として、大型バイクを買いました。バイクと写真は相性がいいと思います。 一昔前はGWごろがちょうど富士の忍野の桜の見ごろでした。ツーリングがてら撮影に。 バイクとカメラのそれぞれ両方が長年の趣味です。 ここ数年、身体の衰えもあって停滞していますが、20代の頃からカメラリュックを背負い、三脚をキャリアにくくり付けてオフロードバイクで各所に出掛けていました。雨具や防寒具も含め、大荷物でいつも大変でしたが楽しい思い出もいっぱい！ だいぶ前に規制で乗り入れが出来なくなってしまったので、今そこへは自転車で撮影しに行きます。単車は地味に維持費がかかるので。 単純に楽しい。 走っていて、「あ、この光景良いかも！」というとき、クルマよりも停車しやすい。 バイク乗ってどこか行くのが好きなのでついでにカメラ持って行く感じですね。 秋の小豆島をレンタルした原付で巡りながら撮影しました。 昔は普通にコンデジを持ってツーリングとかに行っていたな～ バイクツーリングも趣味なので経験はありますが、振動でカメラへのダメージが心配（特に手ブレ補正系）、万一転倒した場合に機材破損のリスク、積載力からあまり機材は持ち運べない、ライディングブーツで撮影場所を歩くのが疲れる、撮影中のヘルメットの管理など欠点が多く、あまりやらなくなりました。 ロマンではあるがほとんどの場合に屋根付きクーラー付きの4輪車のほうが実用的 趣味でライダーを撮影していたら、いつの間にか自分がバイク乗りになっていた！ バイクに興味はなかったけど乗ると楽しい！ 写真が趣味なのにツーリングに行っても写真を撮らずに帰っている…なぜ？笑 バイクとカメラが趣味なので、バイクで出掛けてツーリング先の風景を撮影するのはこの上なく幸せです。大きな荷物が持てないので小型のOM-5がベスト！ レンズもいくつか持てるし。 大学生の頃はバイクで撮影に行ってましたが、写真を撮るならクルマの方が便利だし、バイクに乗るなら写真抜きの方が楽しい事に気づいてから、バイクで撮影はヤメました。 そもそもバイクでツーリングに行った先の写真を撮りたくて初めてのカメラを買った。気軽に行けるから。 いい景色を見つけてもクルマだと駐車場を探さないといけないが、バイクであれば邪魔にならず停める事が出来るから 原付しかもっていないので、バイクの免許を取るところから始めないと……。しかし、良いレンズ1本とバイクの値段がほぼ同じ……。現実を考えると、趣味のカメラは、コストパフォーマンスがめちゃくちゃ悪く感じる。 器材をどうやって持っていくかが問題、キャリアに乗せるには振動が心配。リュックで背負うと長距離では疲れるし…… 行っては見たいが、免許証の取得と転んだ時の事を考えること躊躇する 普段は車ですが駐車スペースがなくて駐車できない場面も。小型のバイクならサッと路肩に停められる場面があるのは便利。自転車でもいいですが、重量級レンズとボディ背負って山道に入ると死ねます。 e-Bike も含めて、車に積めるもの限定で、行きたい。 行ってみたいかと聞かれれば、そりゃ行ってみたい。でも今から免許取って家族の了解取って、と 実現のための途は果てしなく遠い かつてオフロードで山道を走っていたのでその時の風景を撮影できてたらと思います。今はバイクがありません。 今はロードバイクで写真を取りに行くのが趣味だがこれを1日でこなすとなると100km前後が限度になる バイクならこれより行動範囲も疲れも大きく変わるだろうから（もちろんバイクならではの不便があるとして） 北の果てまで大排気量のバイクを飛ばして海を撮る、なんていいですね。免許ありませんが。 原付しか持ってなくて遠くには行ってないのですが、山奥とか、車だとすれ違うのも大変なところがありバイクなら自由度が上がります。 朝一にクロスカブあたりで気軽に風景撮影、ってな感じに憧れます。 まず……免許を取ります……若いころに自動二輪の免許を取りましたが、原付二種以上に乗ることは無く、ほどなく興味は四輪に移ってしまって、カメラを持って出かける場合はほとんど車となり、後期高齢者に至りました。 二輪免許を持っていないので。ただ、二輪の人が機材をどう運んでいるのか興味があります。 撮影、なら車に自転車乗せて、のほうが機動性がよいかな。 野鳥撮影していると車中泊できない、荷物を積めないというデメリットは大きすぎるのがねー…… 今は機材が重いので、車の方が安全な感じがある。 機材が多すぎて...... 考えたことはありますが、自分がバイクを使うなら長距離の遠征時のため、天候や振動の影響を考えると身体や機材に優しくない移動方法なので選択肢から外しました。 脚立が積めないし、途中雨降られたら最悪。 転倒リスクを考えたら車か公共の交通機関を使います。 荷物が面倒。二輪は純粋に走りを楽しみたい 自分が運転している姿をイメージできない。 撮影自体に体力を消耗するので帰りに自分で運転するとか考えずに電車でビール飲みたい。 深夜星撮りのための移動に足が要るのだが、夜露対策にエアコン使えないと帰宅までカメラビショビショの羽目になる。野生動物からの逃げ場、急な天候変化、コケた時の機材ダメージ諸々考えるとバイクで撮影ツーリングは難易度高めかも。 スナップ撮影が主なので、自転車も含めて移動→停車→撮影の流れが煩わしいため 「ママチャリで行ける範囲」に決めてます。