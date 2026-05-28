松村北斗主演・日本テレビ系7月期土曜ドラマ（毎週土曜よる9:00〜9:54放送）『告白−25年目の秘密−』の主人公・雪村爽太（松村北斗）とヒロイン・野瀬麻里子（岡崎紗絵）の役衣装ビジュアルを解禁！松村と岡崎がスーツ姿を披露し、撮影では7年ぶりの再会となったお互いの印象を明かした。本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。主人公・雪村爽太は、幼い頃に出会った野瀬麻里子に25年間、片想いを続けてきた。その感情は