サッカーワールドカップの敗退でサッカー協会や前監督らへの批判が高まっている韓国で、サッカー協会のトップ・鄭夢奎会長が辞任しました。韓国のサッカー協会は6日、ホームページを更新し、鄭夢奎会長が辞任したと発表しました。サッカー協会によりますと、6日午前に開かれた役員会議後に鄭会長が辞表を提出し、受理されたということです。鄭会長は当初、現在開催中のワールドカップ閉幕後に辞任するとされていましたが、国内での