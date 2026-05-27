株式会社ロモジャパンは、35mmフィルムカメラ「Sprocket Rocket」の新色となる「Strawberry Fusion」と「Mint Fusion」を5月27日（水）に発売した。価格は各5,880円。 1:3の比率でパノラマ撮影ができるフィルムカメラ。パーフォレーション（フィルムの縁にある送り穴）を含むフィルムの端まで露光できる。付属のマスクを装着すれば、パーフォレーションを写さない一般的なパノラマ撮影も可能。 多