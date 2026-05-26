【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：メモリアルデーの祝日のため休場NASDAQ：メモリアルデーの祝日のため休場 1.概況 前日の米国市場はメモリアルデー（戦没者追悼の日）の祝日で休場でした。 2.経済指標等 主要な経済指標の発表はありませんでした。 3.為替・金利等 米国債券市場はメモリアルデーの祝日で休場でした。26日朝のドル円は158円台後半で推移しています。 VIE