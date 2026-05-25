「DEEPに吠える夜」ゴールデン2時間SP！出産後の母親が発症する「産後うつ」について学ぶ！野田聖子議員・辻元清美議員・蓮舫議員・伊藤孝恵議員がバラエティー初共演！4人が語る「女性政治家のリアル」とは？日本社会をじわじわと蝕む「ルッキズム」って一体なに!?産後うつ産後の母親の約10人に1人が経験すると言われる「産後うつ」ホルモンバランスの影響や育児ストレスなどが原因と言われているが、育児の大変さ故、自身の体調