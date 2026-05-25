株式会社アイ・オー・データ機器のホームページ 株式会社アイ・オー・データ機器は、7月1日（水）付で社名を「株式会社アイオーデータ」に変更すると発表した。5月21日（木）付の臨時株主総会において決議されたという。 1976年の創業以来、「アイ・オー・データ機器」の社名のもとで事業を展開してきた同社。カメラ関連の製品群としては、SDなどのストレ