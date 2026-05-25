【モデルプレス＝2026/05/25】フリーアナウンサーの新井恵理那が5月24日、自身のInstagramを更新。取得した免許証を公開し、話題となっている。【写真】36歳美人アナ「無加工でも美しい」初の免許証公開◆新井恵理那、免許取得を報告新井は「おかげさまで、第一種普通自動車免許を取得しました〜」とつづり、免許証の写真を投稿。「実は数年前に、わたし名義で車を購入して保有していたのに、免許は持っていないというチグハグな状