グラビアアイドルの山田かながこのほど、SPA!グラビアン魂デジタル写真集「好きになる」(扶桑社)の発売を記念して、誌面カットを公開した。 【写真】オトナ女性の瑞々しさと妖艶さを醸し出してます 本作は週刊SPA!名物グラビアコーナー「グラビアン魂」で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んだデジタル写真集に仕上がっている。 届いたカットでは、リビングであらわになるプロポーションを