6月3日、8枚目のシングルをリリースするアイドルグループ「僕が見たかった青空」（以下、僕青）。タイトルは『FUNKY SUMMER』に決まった。青春が詰まったMusic Video（MV）が完成したが、メンバーは「青春」をどう考えているのだろう。秋田莉杏、岩本理瑚、杉浦英恋、柳堀花怜の4名のメンバーに話を聞いた。――8枚目のシングルがリリースされます。曲を聴いての感想は？杉浦今回は（活動休止中の木下藍を除く）20人全員で歌唱