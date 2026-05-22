株式会社サイトロンジャパンは、天体写真撮影向けブランド「Askar（アスカー）」より、口径50mm・焦点距離190mm・F3.8の小型アストログラフ（天体写真撮影用望遠鏡）「Askar 50P」を、5月22日（金）に発売した。価格は4万5,000円前後。 始めやすい軽量・コンパクトな機材 天体写真撮影において導入のハードルになりがちな機材の「大きさ」「重さ」「セッティングの手間」を軽減。全長約147mm（フード収納