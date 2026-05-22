株式会社サイトロンジャパンは、天体写真撮影向けブランド「Askar（アスカー）」より、口径50mm・焦点距離190mm・F3.8の小型アストログラフ（天体写真撮影用望遠鏡）「Askar 50P」を、5月22日（金）に発売した。価格は4万5,000円前後。

始めやすい軽量・コンパクトな機材

天体写真撮影において導入のハードルになりがちな機材の「大きさ」「重さ」「セッティングの手間」を軽減。全長約147mm（フード収納時）、重量約1.4kg（鏡筒バンド、ドブテイルプレート含む）とコンパクトで、ベランダなどの狭い空間での撮影や、遠征時の持ち運びにも適しているという。

補正レンズ不要でフラットな像面を実現

光学系にはSDガラス1枚を含む4群4枚構成のペッツバール式を採用している。補正レンズ（フラットナー）を追加することなく周辺までフラットな像面が得られる「セルフフラット設計」となっており、APS-Cセンサーや1インチセンサーのカメラに最適化されている。

明るさF3.8のため、電視観望（ライブスタック）でも露出時間の短縮に貢献するという。

レンズ構成・光路図

スポットダイアグラム

拡張性に優れた多彩なインターフェース

カメラ接続には汎用性の高い「M48×0.75mm」ネジを採用し、レンズ交換式カメラや天体用CMOSカメラなどで利用できる。50～65mmのバックフォーカスに対応。変換アダプターを用いることで、ガイドカメラなど31.7mmアクセサリーの取り付けも可能になる。

鏡筒には、サードパーティ製電動フォーカサーにも対応する直進ヘリコイド式のフォーカスリングや、正確な構図調整に便利な360°スケール付き視野回転装置を標準装備。

さらに、上部にはアルカスイス互換の多機能一体型鏡筒ハンドルを備え、両側にはファインダーベースも搭載する。

天体をより身近な被写体として楽しみたい初心者から、手軽なサブ機を求めるベテランまでカバーする選択肢となりそうだ。

©阿强／Askar 50P＋ZWO ASI2600MC

口径：50mm 焦点距離：190mm 口径比：F3.8 光学系：4群4枚ペッツバール式APO（SDガラス1枚使用） イメージサークル：APS-C（1インチセンサーに最適化） カメラ取り付け：M48×0.75mmオス バックフォーカス：50～65mm対応（推奨接続長55mm） フォーカサー：直進ヘリコイド式フォーカス（MXLベルト対応、電動フォーカサー取り付け対応）、繰り出し量約15mm フィルター：対物レンズ前にΦ52mmフィルターを装着可能、接眼アダプター内にΦ48mmフィルター取り付けネジ内蔵 視野回転装置：360°スケール付き 全長：147mm（フード収納時）、182mm（フード展開時） 質量：1.4kg（鏡筒バンド、プレート込み）