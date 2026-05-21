「今の、見えたか？」「ああ。パンチが7発、キックが5発ってところだな」「さすがだ。ただ、キックは6発だったがな」ついつい誰かとそんなやりとりを繰り広げたくなるような、ラット同士のハイスピードバトルをとらえた画像が、話題を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■2匹のラットが繰り広げる手に汗握る攻防が話題Xユーザーの「kina」さんがこのほど投稿したのは、自宅で暮らす2匹のラ