ラット同士で格闘“チュウ”！漫画のような高速バトルが話題

「今の、見えたか？」

「ああ。パンチが7発、キックが5発ってところだな」

「さすがだ。ただ、キックは6発だったがな」

ついつい誰かとそんなやりとりを繰り広げたくなるような、ラット同士のハイスピードバトルをとらえた画像が、話題を集めています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 2匹のラットが繰り広げる手に汗握る攻防が話題

Xユーザーの「kina」さんがこのほど投稿したのは、自宅で暮らす2匹のラットがじゃれ合う姿を収めた4枚の画像。

白灰色の毛をしているのがパナンペくん、グレー寄りの毛色をしているのがポナンペくんです。

4枚を見てみると、いずれもただのじゃれ合いではありません。2匹が漫画や映画さながらの激しいアクションを繰り広げている様子が切り取られているのです。

ポナンペくんの右ストレートをいなしてカウンターを打ち込もうとしているパナンペくん、パナンペくんの襟首を掴んで持ち上げているポナンペくんなど、手に汗握る攻防となっています。

kinaさんの投稿は1.1万件を超すいいねを集め、コメントや引用欄には「躍動感がすごい」「野生の鳥獣戯画」「前世、どっかの格闘漫画のキャラだったんじゃ」といった声が寄せられています。

kinaさんによると、2匹はもう1匹のラット・バンクシーくんを加えた、計3匹の群れ。パナンペくんがリーダーで、ポナンペくんが従者といった関係性だそう。

ただ現在バンクシーくんは2匹の大暴れに巻き込まれることがストレスに。体調を崩してしまったため、今は別のケージにいるといいます。

そんなやんちゃな2匹のバトルは、基本的にはポナンペくんがパナンペくんにちょっかいをかけるところからスタート。

そして我慢の限界に達したパナンペくんが畳み掛けるように反撃をする、という形で続くのだそう。

■ 2匹のバトルは目にも止まらぬ速さ 1/2倍速で見てようやく分かるレベル？

kinaさんが投稿しているバトル動画を実際に見てみると、2匹の攻防は人の目には追いきれないほどの速度。パチパチという叩き合う音だけが、かろうじて耳に届いてくるレベルです。

「一瞬すぎて『何が起きたかわからない』シーンでも、1/2倍速で見返すと『叩いてた！』というのがよくあります」（kinaさん）

最初は2匹の激しいやり合いに、怪我をしないか心配な気持ちで見守っていたというkinaさん。しかしどちらも一度も怪我をさせ合うことがないと分かったため、現在は緩く観戦しているとのことです。

投稿された画像や動画を見るとかなりバチバチにやり合っている2匹ですが、もちろん本気の喧嘩ではなく、じゃれ合い。組み手、みたいなものでしょうか。

バトルをしていないときの2匹は一緒に寝たり遊んだりと、とても仲良しだそうです。

むしろラット同士の絆が強いせいで、kinaさんは放置され気味。構ってもらえなくて寂しい思いをしているのだとか。

＜記事化協力＞

kinaさん（@kinaxcamera）

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026052104.html