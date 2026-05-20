NHKは5月20日、大河ドラマや連続テレビ小説（朝ドラ）、ドラマ10などで過去に放送した人気ドラマ合計19作品を、動画配信サービス「Netflix」にて日本国内を含む世界へ順次配信していくことで合意したと発表しました。この取り組みは、日本文化の発信とコンテンツの海外展開の抜本的な強化を目的としたもので、6月22日より順次配信が開始されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■多言語対応に強みを持つNe