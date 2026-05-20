4-4の8回にモレホンから二塁打【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間20日・サンディエゴ）ドジャース・大谷翔平投手が19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で先発出場。8回の第4打席で右翼への二塁打を放ち、4試合連続のマルチ安打を記録した。普通なら単打でもおかしくない打球だったが、ヘルメットを脱ぎ捨てて激走し二塁まで到達。「へ？あれで二塁？」「久々に見たかも」とファンも大興奮した