4-4の8回にモレホンから二塁打

【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間20日・サンディエゴ）

ドジャース・大谷翔平投手が19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で先発出場。8回の第4打席で右翼への二塁打を放ち、4試合連続のマルチ安打を記録した。普通なら単打でもおかしくない打球だったが、ヘルメットを脱ぎ捨てて激走し二塁まで到達。「へ？ あれで二塁？」「久々に見たかも」とファンも大興奮した。

4-4の8回だった。左腕モレホンと対戦し、カウント1-1から一二塁間を破る痛烈な打球を飛ばした。速度95.7マイル（約154キロ）の打球を、右翼のカステヤノスが処理したが、やや動きが鈍かったのを見逃さなかった。

大谷は一塁を回るあたりでヘルメットを脱ぎ、送球よりも先に二塁へ到達。2023年WBC準決勝・メキシコ戦の9回を彷彿とさせるような、感情が乗った二塁打だった。「大谷さんのヘルメット投げ捨て激走かっこよさやばい」「23年WBCのようなヘルメットを脱ぎ捨てての走塁かっけぇ！」「走りながらヘルメット飛ばしてめっちゃカッコよ」「ヘルメット脱げるぐらい爆走してるの久々に見たかも」と、髪を揺らしながらの走塁にも反響を寄せられたが、話題になったのはそのスピードだ。

一瞬にして二塁へ到達した足の速さに「あの打球でwww足早い」「大谷翔平かっこよすぎでしょ」「あれで二塁打はちょっとおかしい笑」と称賛が送られた。なお、大谷の二塁打で好機を作ったドジャースだったが、その後は得点できなかった。（Full-Count編集部）