鈴木知事は19日、ヘリコプターを使って山での遭難や、海の事故での救助活動などを担う県の専門部隊の拠点を初めて訪れ、隊員たちを激励しました。鈴木知事「厳しい任務にあたっていただいていることに重ね重ね御礼を申し上げたいと思います。ケガや病気のないようにしっかりと気をつけて任務を遂行していただければと思います」県の消防防災航空隊は、山や海での救助活動のほか、医療機関への患者の搬送も担う部隊です。隊員