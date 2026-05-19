ペットボトルの飲み口に、クーリッシュを直挿し。見た目のインパクトはかなりのものですが、これが実はロッテ公式Xアカウントが紹介した「クーリッシュ×コーヒーレシピ」です。あまりに豪快な作り方に惹かれた筆者は、さっそく実践。さらに「これ、メロンソーダでやったらクリームソーダになるのでは？」という誘惑にも勝てず、禁断のアレンジも試してみました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■早速作っ