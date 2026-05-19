クーリッシュをペットボトルに“直挿し”　ロッテ公式アレンジ「クーリッシュ×コーヒー」を試したら背徳感がすごかった

ペットボトルの飲み口に、クーリッシュを直挿し。見た目のインパクトはかなりのものですが、これが実はロッテ公式Xアカウントが紹介した「クーリッシュ×コーヒーレシピ」です。

あまりに豪快な作り方に惹かれた筆者は、さっそく実践。さらに「これ、メロンソーダでやったらクリームソーダになるのでは？」という誘惑にも勝てず、禁断のアレンジも試してみました。

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■ 早速作ってみた クーリッシュは「たっぷり入れるのがおすすめ」

公式の投稿によると、用意するものはペットボトルのコーヒーとクーリッシュのみ。今回はブラックコーヒーを用意しましたが、お好みのコーヒーで良いとのことです。

作り方は非常にシンプル。まずペットボトルのコーヒーを少し飲んで量を減らします。そこへクーリッシュを直接注入し、蓋をしてシェイクすれば完成です。

実際に試してみて驚いたのは、クーリッシュのノズルがペットボトルの口にピタリとはまる「シンデレラフィット」ぶりです。これは偶然の産物なのか、それとも元からこうした楽しみ方が想定されていたのか……と考えさせられるほどの見事なハマり具合でした。

公式が「たっぷり入れるのがおすすめ」としているため、今回は思い切ってクーリッシュを丸ごと1個分注入してみました。しっかりシェイクすると、真っ黒だったコーヒーがコーヒー牛乳のような淡い色合いに変化。見た目からはかなりの甘さが想像されますが、果たして味の方はどうでしょうか。

■ 味は意外とスッキリ バニラ感は控えめ

早速ひと口飲んでみると、予想に反してバニラ感は割と控えめ。もっと激甘になるかと思っていたのですが、意外にもスッキリとした飲み口に仕上がっています。

ブラック特有の苦みはしっかりと残しつつ、その中にほんのりとしたバニラの甘さが感じられる絶妙なバランス。「微糖のミルクコーヒー」をイメージすると一番近いかもしれません。これなら甘すぎるのが苦手な方でも美味しく飲めそうです。

つまり、とにかく甘さを重視したい方は、あらかじめカフェオレやカフェラテタイプの商品を用意するとよいでしょう。カロリーがえげつないことになるかもしれませんが……。

■ メロンソーダと禁断の融合 完全にクリームソーダだった

さて、実は公式の投稿を見た時から、筆者にはもうひとつやってみたいことがありました。それは「メロンソーダにクーリッシュを注入すれば、クリームソーダになるのではないか」という実験です。

というわけで、こちらも早速実験開始。市販のペットボトル入りメロンソーダを用意し、コーヒーと全く同じ手順でクーリッシュと「悪魔融合」させます。

ただし、こちらは炭酸飲料なのでシェイクする際の振りすぎには要注意です。優しく混ぜ合わせ、炭酸が落ち着いてから開封して飲んでみると……。

おお、これは間違いなく「クリームソーダ」！カフェやレストランで注文したときに出てくる、アイスがシュワシュワと溶け込んだあの味が完全再現されていました。メロンソーダとバニラで甘さは最高潮。両者の相性はやはりばっちりですね。

■ 洗い物なしの手軽さがメリット

ペットボトルのまま飲むため見た目は少々味気ないですが、コップに注いだり、スプーンでバニラアイスをすくったりといった手間が一切かからず、「洗い物が出ない」というのは本レシピの大きな魅力です。

コーヒーでスッキリと楽しむもよし、炭酸飲料で本格的な味わいを楽しむもよし。お気に入りの飲み物とクーリッシュを用意して、手軽で美味しい自分だけのアレンジドリンクを探求するのも楽しそうです。

＜参考・引用＞

ロッテ クーリッシュ【公式】（@lotte_coolish）

（山口弘剛）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051907.html