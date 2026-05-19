往年の名作RPG「MOTHER2 ギーグの逆襲」の世界観を詰め込んだ一番くじ第2弾が登場します。目玉は、ふんわり光る「どせいさん」のルームライト。「一番くじ MOTHER2 ギーグの逆襲 第二弾」は、6月6日より全国のローソン、Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKAなどで発売。メーカー希望小売価格は1回790円（税込）です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ゲームの世界観そのままファン必見の上位賞A賞は、