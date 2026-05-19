「どせいさん」が光る！「MOTHER2」一番くじ第2弾が登場　実用アイテムも充実

往年の名作RPG「MOTHER2 ギーグの逆襲」の世界観を詰め込んだ一番くじ第2弾が登場します。目玉は、ふんわり光る「どせいさん」のルームライト。

「一番くじ MOTHER2 ギーグの逆襲 第二弾」は、6月6日より全国のローソン、Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKAなどで発売。メーカー希望小売価格は1回790円（税込）です。

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■ ゲームの世界観そのまま ファン必見の上位賞

A賞は、ベッドサイドや玄関にぴったりな約14cmサイズの「どせいさんのルームライト」。ふんわりと優しい光が灯り、空間を癒やしてくれます。

続くB賞は、ゲーム内に登場するあの箱を再現した「ほんとにつかえるプレゼントボックス」。中にお気に入りのおやつや大切なものを入れて、現実世界でもアイテム収集の冒険気分を味わえます。

C賞は、作中のさまざまな町のおみやげをイメージした「まちのおみやげガラスマグカップ（全5種）」。耐熱仕様のため電子レンジでも使用可能です。

D賞には、「マッハピザ」や「ママメイドバーガー」など、作中のおみせの紙袋をイメージした「おみせのランチバッグ（全3種）」がラインナップ。こちらにはレシート風デザインのステッカーが付属します。

E賞の「ウィンドウ なまえマーカー（全4種）」は、付属のステッカーを使って自分の名前や必殺技などを書き込み、おなじみのゲームウィンドウを自分好みにカスタムして楽しめます。

■ ラストワンは約30cmの「だきしめる どせいさんぬいぐるみ」

そのほか、病院やパワーアップアイテムをデザインしたF賞「げんきのおともアイテム（全4種）」、飲み物に巻き付けるとゲーム内のドリンク風になるバンドなどが選べるG賞「べんりなラバーアイテム（全6種）」、冒険の思い出が詰まったH賞「おもいでいっぱいステーショナリー（全8種）」と、どれが当たっても嬉しいアイテムが揃っています。

さらに、最後の1個を引くと手に入る「ラストワン賞」には、約30cmというビッグサイズの「だきしめる どせいさんぬいぐるみ」を用意。サイドのポケットに手を入れて、ぎゅっと抱きしめることができる癒やし度満点のアイテムとなっています。

ファン必見のアイテムが揃った本一番くじ。店舗ごとになくなり次第終了となるため、お目当ての賞品がある方は早めのチェックを。

（C）SHIGESATO ITOI / Nintendo

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051906.html