「ぱんつくったことある？」小学生には定番のひっかけ質問です。うっかり「あるよ」と答えてしまえば「え〜、パンツ食ったことあるの〜〜？」とバカにされてしまいます。かといって「ないよ」と答えれば「パン作ったことないの？お手伝いとかしないんだね」と言われる始末。どっちに転んでもバッドエンドなあくどい質問ですが……このほどXで「ベストアンサー」が誕生しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこち