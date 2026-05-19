アディッシュが一時ストップ高まで買われた。同社は１８日、人工知能（ＡＩ）カスタマーサポートのグローバルリーダーであるＦｉｎ（米カリフォルニア州）と戦略的業務提携を締結したと発表。これが材料視されているようだ。 これにより同社は、Ｆｉｎが提供するＡＩカスタマーエージェント「Ｆｉｎ」と「ＩｎｔｅｒｃｏｍＳｕｉｔｅ」の日本市場での更なる導入拡大を目的に、