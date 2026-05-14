●山口市内で最高気温30.5度を観測。県内では今年初の「真夏日」に●午後から中部、東部で天気急変。一時激しい雷雨に見舞われたところも●週末は暑さがさらにレベルアップ 本格的な熱中症対策を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう14日(木)は気温急上昇。山口市内では最高気温30.5度を観測。県内では今年初の「真夏日」となりました。また広瀬でも29.1度を観測し、30度に迫る暑さ。その他の各地も25度を超えたところが多く、厳しい