「風、薫る」（NHK）の原案本『明治のナイチンゲール大関和物語』はフィクションも交えた評伝。著者の田中ひかるさんは「ドラマでは、直美が教会で育った設定になっていますが、実際にはりんのモチーフの大関和も敬虔なクリスチャンでした」という――。■りんのモチーフもクリスチャンだった私は『明治のナイチンゲール大関和物語』（中央公論新社）を執筆する過程で、明治の女性たちのシスターフッドを史料の中で何度も目に