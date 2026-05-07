中東情勢の影響が、子どもたちの遊び場にも及んでいます。富山市の公園では、消毒薬の容器が不足している影響で消毒薬が納品されず、水遊びをする池の開放を中止しています。森本記者「例年ですと、４月末から水が入り、子どもたちが集うじゃぶじゃぶ池。ご覧のように、今も水は抜かれたままです」富山市の稲荷公園です。富山市公園緑地課によりますと、子どもたちが水遊びをするじゃぶじゃぶ池は例年4月末から開放していますが、
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