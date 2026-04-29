岡本が3試合ぶりの安打で勝利に貢献【MLB】Bジェイズ 3ー0 Rソックス（日本時間29日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が28日（日本時間29日）、本拠地で行われたレッドソックス戦に「4番・三塁」で先発出場。3回に先制となる2点適時打を放ち、試合の流れを引き寄せた。3試合ぶりの一発とはならなかったが、4打数1安打2打点で勝利に貢献した。3回2死二、三塁で迎えた第3打席、岡本は左腕トーリの95.8マイル（約154.1