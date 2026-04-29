岡本が3試合ぶりの安打で勝利に貢献

【MLB】Bジェイズ 3ー0 Rソックス（日本時間29日・トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手が28日（日本時間29日）、本拠地で行われたレッドソックス戦に「4番・三塁」で先発出場。3回に先制となる2点適時打を放ち、試合の流れを引き寄せた。3試合ぶりの一発とはならなかったが、4打数1安打2打点で勝利に貢献した。

3回2死二、三塁で迎えた第3打席、岡本は左腕トーリの95.8マイル（約154.1キロ）を振り抜くと、打球はライナーで左翼手の頭上を超えた。3試合ぶりとなる安打で2者が生還。ブルージェイズに貴重な先制点をもたらした。

岡本は「何とかランナーをかえそうと思っていたし、いい結果になってよかった」と、適時打を振り返った。二塁を狙った走塁はアウトとなったが、「セーフになれると思って行ったので、僕の中ではセーフ」と前向きなコメント。手が先にベースに入ったように見えたが、試合に勝ったことで、微妙な判定も前向きに捉えた。

ここまでチームトップの5本塁打を放ち、同4位の13打点をマーク。勝負強さが光る打撃に、主砲のブラディミール・ゲレーロJr.内野手も「素晴らしいし、面白い人。彼はトロントを愛している」と惚れ込んでいる。

三塁守備への評価も日に日に高まっている。入団前は不安視する声もあったが、ここまで数多くの印象的なプレーを見せている。メジャー球場の芝と速い打球に苦戦する日本人内野手も多かったが、ここまでスムーズに適応しているように見える。

岡本の守備に対する意識はシンプルで「取れるアウトを確実に」。春季キャンプから、日本時代よりも深い守備位置で練習に取り組み、シーズン中も、試合前のフリー打撃前にノックを受けるなど守備力向上に努めている。

「守っている以上はアウトにするというのが野手の務めなので。練習ではいろいろなことを考えながら守りますが、試合は形は関係なく、アウトにしようという気持ちだけですね」。1つのプレーに集中してボールにくらいつく“哲学”は、打席で大事にしていることと通じるものがある。

25日（同26日）のガーディアンズ戦では好守で投手を助けた直後に、5号ソロを放った。守備が打撃に与える相乗効果については「分けて考えているので」とやんわりと否定。「打てないからといって、守備が駄目になるとかはなく、守備は守備、打撃は打撃と分けて、切り替えてやっています」と語った。

ここまで28試合に出場し打率.223（103打数23安打）、5本塁打、13打点。岡本自身、納得のいく数字ではないだろうが、“できること”を着実にこなし、攻守両面でチームに貢献している。（Full-Count編集部）