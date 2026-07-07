「普通ではない物件」いわゆる事故物件の清掃や遺品整理、片づけ困難なゴミ屋敷の清掃などを一手に請け負っている「関西クリーンサービス」。同社の従業員らが向き合ってきたのは、異臭や体液が充満した部屋や、いくら捨てても終わりのないゴミの山など、過酷なものばかり。身の毛もよだつような恐怖体験もあった。７月２日に発売された『特殊清掃員が見た怖い部屋』（関西クリーンサービス著・Gakken）から一部を抜粋・再編集して