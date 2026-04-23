ジョンマスターオーガニックが2026年4月23日（木）、グリーンティの香りのボディウォッシュ＆ボディミルクを数量限定で発売した。■みずみずしいグリーンティの香り青々とした緑が芽吹く季節に寄り添う、フレッシュで奥行きのあるグリーンティの香りが特徴。使うたびに異なる表情を感じさせる香りが、日常のケア時間を豊かなひとときへ導く。「A＆Oボディウォッシュ」は、水分と油分のバランスを保ちながら洗い上げる設計。乾燥か