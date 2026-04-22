adieuが、5th EP『adieu 5』を本日リリースした。今作は、前作アルバム『adieu 4』以降の時間の中で生まれた楽曲を中心に構成されている。“adieu is adieu（私は私）”という存在証明、そして夜の狭間、美しさの中にある毒を表現した全6曲入りで、限定盤には＜adieu LIVE 2024mare - 冬のあまやどり -＞を高画質で完全収録している。また、今作に参加した楽曲提供アーティスト陣よりコメントが到着した。◆◆