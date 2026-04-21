女優の白石聖が、サントリーのノンアルコールビールテイスト飲料「オールフリー〈エールテイスト〉」の新テレビCM「香りがおいしさだったんだ」篇に出演。25日から全国で順次オンエアされる。 「オールフリー〈エールテイスト〉」を飲んだ感想を聞かれた白石さん。 「香りが豊かでした。爽やかでありながら、飲んだ後にかんきつ系の香りがして、おいしかったです」と満足そうに語った。 また「オールフリー」のブランドメッログイ