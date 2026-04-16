2025年2月1日、大阪拘置所にて、収容されていた死刑確定者の小林竜司氏が死亡しているのが見つかった。報道によれば自死と見られている。 心理学者の原田隆之氏（※）が指摘するように、犯した事件の残虐性に鑑みれば、厳罰を望む声が見られるかもしれないが、自死によって刑の執行ができなかったことから刑事司法の責任を果たせなかったことは問題であるし、凶悪な犯罪者が自死したのであるからそれで終わりという問題ではな