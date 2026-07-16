ウクライナ南部のザポリージャ原発＝2021年6月（共同）【キーウ、モスクワ共同】国際原子力機関（IAEA）は15日、ロシアが占拠するウクライナ南部ザポリージャ原発周辺で同日、同原発の主任技師が無人機攻撃を受けて死亡したとロシア側から報告を受けたと明らかにした。IAEAのグロッシ事務局長は「容認できない攻撃で、原子力の安全を深刻に脅かす」と非難し、原発周辺への攻撃の即時停止を訴えた。ロシア国営原子力企業ロスア