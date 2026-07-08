中国発の通販サイト兼ウルトラ・ファストファッションブランド「シーイン」が、世界的なファッション都市で窮地に陥っている。【実際の写真】「ラブ・ドール」に「発がん性の下着」も…ウェブであり得ない商品が売られていた「シーイン」の店舗「6月、フランスのパリにオープンさせて1年足らずの同社初の実店舗が閉鎖に追い込まれたのです」とパリ在住の外信部記者。「セーヌ川北岸のマレ地区は、パリでも屈指の観光・ショッ